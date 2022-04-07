Немецкая разведка нашла подтверждение того, что убийства Россией мирных жителей в Киевской области были спланированы, - Der Spiegel
Разведка ФРГ считает, что убийства гражданских могли быть частью "четкой стратегии" России по запугиванию мирного населения и подавлению сопротивления, а ее исполнителями предположительно были российские наемники из ЧВК "Вагнер" или кадыровцы
Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
По информации издания, служба внешней разведки (BND) перехватила радиосообщения российских военных об убийстве мирных жителей в Буче.
Российское правительство категорически отрицает, что войска РФ несут ответственность за эти военные преступления. Даже уверяют, что это была постановка Украины. Однако этому противоречат многочисленные заявления очевидцев, с которыми журналисты SPIEGEL встретились на месте.
А обнаруженные записи прослушки уже полностью опровергают российские возражения. По информации SPIEGEL, BND сообщила о своих выводах в зале парламента в среду. В частности, перехваченные радиосообщения о карательных действиях соответствуют местонахождению тел, найденных вдоль главной дороги. Говорят, что в сообщении по радио один солдат сказал другому, что он и его коллеги убили мужчину, ехавшего на велосипеде. Изображение трупа у велосипеда облетело мир. В другом радиосообщении мужчина сказал: сначала расспрашивайте людей, а потом стреляйте в них.
В материале также говорится, что ключевую роль в зверствах сыграли российские наемники, в частности "вагнеровцы", известные из-за особой жестокости в Сирии.
Издание отмечает, что гражданские убийства могут быть частью российской стратегии.
Очевидцы из Бучи сообщали, что в начале оккупации там были "молодые солдаты". Впоследствии их заменили другие силы, и тогда нападения на мирных жителей вышли из-под контроля. Местные жители также отмечают, что среди карателей также могли быть и кадыровцы.
Записи BND свидетельствуют, что это не были случайные действия или поступки отдельных солдат, вышедших из-под контроля.
По данным немецких экспертов, перехваченные записи свидетельствуют о том, что убийства мирных жителей стали частью обычных действий российских военных, возможно, частью четкой стратегии. Речь идет о том, чтобы распространить страх и террор среди мирного населения и подавить сопротивление.
По информации Spiegel, в среду были представлены и другие звукозаписи, точную локализацию которых трудно определить. Можно предположить, что это записи, свидетельствующие о зверствах, подобных совершенным в Буче, которые совершены в других местах. В частности, можно проследить признаки мест преступлений в окрестностях осажденного города Мариуполь.
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