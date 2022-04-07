Немецкая разведка нашла подтверждение того, что убийства Россией мирных жителей в Киевской области были спланированы, - Der Spiegel

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

По информации издания, служба внешней разведки (BND) перехватила радиосообщения российских военных об убийстве мирных жителей в Буче.

Российское правительство категорически отрицает, что войска РФ несут ответственность за эти военные преступления. Даже уверяют, что это была постановка Украины. Однако этому противоречат многочисленные заявления очевидцев, с которыми журналисты SPIEGEL встретились на месте.

А обнаруженные записи прослушки уже полностью опровергают российские возражения. По информации SPIEGEL, BND сообщила о своих выводах в зале парламента в среду. В частности, перехваченные радиосообщения о карательных действиях соответствуют местонахождению тел, найденных вдоль главной дороги. Говорят, что в сообщении по радио один солдат сказал другому, что он и его коллеги убили мужчину, ехавшего на велосипеде. Изображение трупа у велосипеда облетело мир. В другом радиосообщении мужчина сказал: сначала расспрашивайте людей, а потом стреляйте в них.

В материале также говорится, что ключевую роль в зверствах сыграли российские наемники, в частности "вагнеровцы", известные из-за особой жестокости в Сирии.

Издание отмечает, что гражданские убийства могут быть частью российской стратегии.

Очевидцы из Бучи сообщали, что в начале оккупации там были "молодые солдаты". Впоследствии их заменили другие силы, и тогда нападения на мирных жителей вышли из-под контроля. Местные жители также отмечают, что среди карателей также могли быть и кадыровцы.

Записи BND свидетельствуют, что это не были случайные действия или поступки отдельных солдат, вышедших из-под контроля.

По данным немецких экспертов, перехваченные записи свидетельствуют о том, что убийства мирных жителей стали частью обычных действий российских военных, возможно, частью четкой стратегии. Речь идет о том, чтобы распространить страх и террор среди мирного населения и подавить сопротивление.

По информации Spiegel, в среду были представлены и другие звукозаписи, точную локализацию которых трудно определить. Можно предположить, что это записи, свидетельствующие о зверствах, подобных совершенным в Буче, которые совершены в других местах. В частности, можно проследить признаки мест преступлений в окрестностях осажденного города Мариуполь.

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