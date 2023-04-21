Глава МИД Германии Анналена Бербок дала понять, что ФРГ и Франция разбегаются по ценностям. Если Макрон призвал автономизироваться от США в пользу КНР, Бербок озвучила совсем другие месседжи в немецком парламенте.

Китай становится все более репрессивным внутри и агрессивным снаружи. Она назвала "некоторые моменты" своей недавней поездки в Китай "более чем поразительными": Пекин из торгового партнера и конкурента целенаправленно превращается в системного соперника.

Китай является крупнейшим торговым партнером Германии, но это не значит, что Пекин является важнейшим торговым партнером. КНР стремится соблюдать свои собственные правила, игнорируя международный порядок.

Бербок подвергла критике "пропутинскую концепцию Меркель", которая надеялась влиять на авторитарные режимы, наращивая торговые отношения: "Правительство… не хочет повторять прошлые ошибки".

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Бербок раскритиковала "пропутинскую концепцию Меркель", которая надеялась влиять на авторитарные режимы, наращивая торговые отношения: "Правительство… не хочет повторять прошлые ошибки"

Макрон мимикировал под Пекин. Немцы показывают США, что не готовы поддерживать француза.

Макрон действительно наговорил немало глупостей после Пекина: сказал о необходимости стратегической автономии ЕС от США; Европа должна стать "третьим полюсом, минуя "ловушку чужих кризисов" (имея в виду напряженность между США и Китаем относительно Тайваня). Французский президент пытается натянуть на себя стратегию "влияния через торговлю", которую Меркель на пару с его предшественниками так "успешно" реализовали во взаимоотношениях с путинской Московией, теперь этот опыт он повторит на Китае.

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"Макронопатология" Елисейского дворца удивила американский политикум. Вот, например, сенатор-республиканец Марко Рубио: интервью Макрона вызывает беспокойство... Если Макрон говорит от имени всей Европы, а она не собирается становиться на сторону США по отношению к Тайваню, то, возможно, нам тоже не стоит становиться на чью сторону ...и пусть они разбираются с Украиной".

Выступление Бербок в парламенте — это декларация Берлина в приверженности традиционным ценностям демократического мира и отказ "макронопатологии"

Выступление Бербок в парламенте — это декларация Берлина в приверженности традиционным ценностям демократического мира и отказ "макронопатологии".

Я бы сейчас не говорил, что вся Франция удаляется от ЕС и США. Это, скорее, лично Макрон дистанцируется от европейских ценностей в пользу временной политической конъюнктуры внутри страны. Политик, до сих пор не определившийся со своими нравственными ориентирами, не способен поддерживать моральные ценности нации.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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