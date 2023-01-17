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Немецкая полиция второй раз за неделю задержала Грету Тунберг на экопротесте

17 января, 2023 вторник
20:50
Мир

Шведская 20-летняя активистка Грета Тунберг была задержана полицией во вторник, 17 января, во время экологического протеста в Германии

Об этом сообщило издание Sky News .

Стало известно, что Тунберг участвовала в акциях протеста против сноса села Люцерат, что должно было освободить место для расширения находящейся неподалеку угольной шахты. Спикер местной полиции Аахена отметил, что Тунберг была частью группы протестующих, бросившихся в "чрезвычайно опасный" край карьера.

В полиции заявили, что это уже второй случай на этой неделе, когда шведская активистка, присоединившаяся к протестам в субботу, была задержана полицией в Люцерате.

В частности, отмечается, что крошечный поселок Люцерат в Северном Рейне-Вестфалии принадлежит компании RWE и был опорожнен перед его сносом, чтобы разрешить расширение соседней угольной шахты Garzweiler.

Немецкие министры и RWE утверждают, что добываемый в шахте бурый уголь – вид угля, который активисты считают наиболее вредным для здоровья – обеспечит энергетическую безопасность Германии в краткосрочной перспективе.

  • В пятницу, 5 ноября, Грета Тунберг в Глазго приняла участие в массовой акции против климатических изменений.

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Общество
Германия
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