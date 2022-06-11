Немецкая партия Зеленых призвала признать Голодомор геноцидом
Соглава немецкой партии "Союз-90/Зеленые" Омид Нурипур поддержал признание Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа
Об этом он сказал в интервью газетам медиагруппы Funke, передает DW .
По его словам, "признание этого преступления стало бы сигналом сопереживания и исторической осведомленности о народе Украины".
"Мы, зеленые, поддерживаем эту инициативу", – сказал он.
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26 апреля на заседании Федерального Сената Бразилии был одобрен законопроект , признающий Голодомор геноцидом украинского народа.
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