Немецкая партия Зеленых призвала признать Голодомор геноцидом

Об этом он сказал в интервью газетам медиагруппы Funke, передает DW .

По его словам, "признание этого преступления стало бы сигналом сопереживания и исторической осведомленности о народе Украины".

"Мы, зеленые, поддерживаем эту инициативу", – сказал он.

26 апреля на заседании Федерального Сената Бразилии был одобрен законопроект , признающий Голодомор геноцидом украинского народа.