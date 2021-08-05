Немецкая партия "Зеленых" попала в гендерный скандал: убрала всех мужчин с общего фото кандидатов

Об этом рассказывает Die Welt , передает Европейская правда.



4 августа местное отделение партии "Зеленых" в берлинском районе Митте обнародовало в Twitter фото с кандидатами-женщинами с подписью, которая высмеивает фотографии конкурирующего правоцентристского блока "Христианских демократов".



"В то время, как на групповых фото Союза вновь скапливаются старые мужики...", - говорилось в подписи к публикации.



Пикантности фото добавляет то, что на нем среди кандидаток стоит глава партии "Зеленых" и одновременно претендент на кресло канцлера Анналена Бербок (правая в первом ряду на фото внизу).





Позже выяснилось, что у фотографии срезали края, где стояли трое мужчин-кандидатов. Это сделали с целью оставить только 6 женщин-кандидатов.

"Зеленые" называют себя феминистической партией и придерживаются правила, согласно которому женщины должны быть на первых местах в избирательных списках.

Трое мужчин-кандидатов, которых вырезали с фото, являются представителями нацменьшинств. "Зеленые" в своей избирательной программе обещают создать министерство иммиграции и ввести квоту для мигрантов во власти.





"Вырезанный" с фото кандидат, Тайлан Курт отказался от критики партии.

"Я мужчина, и именно поэтому я хочу, чтобы в будущем Германией и в дальнейшем руководила женщина. Потому что Бербок лучше двух других ребят (кандидатов от блока Меркель ХДС/ХСС Армина Лашета и социал-демократов Олафа Шольца, - ред.) и потому что должно быть естественно, что половина власти принадлежит женщинам ", - заявил он.

После критики в Twitter "Зеленые" ограничили функцию комментариев. Они заявляют, что "этот твит был призван подчеркнуть, как вчера эти люди стояли рядом друг с другом".



"За этим действительно было приятно наблюдать. С редактированием их лучше распознают. Никого не хотели прятать. Твит просто не о тех, кто их окружает", - говорится в заявлении партии.