Об этом сообщили в издании Bild.

Стало известно, что общий объем согласованного пакета составляет 65 миллиардов евро, из которого студенты должны получить единовременную выплату 200 евро, пенсионеры – 300 евро.

Немецкое правительство считает, что таким образом эти планируемые мероприятия разгрузят все домохозяйства - в том числе пенсионеров, студентов, студентов техникумов и практикантов.

С 1 января 2023 года пособие на первого и второго ребенка будет увеличено на 18 евро в месяц, а максимальный размер пособия на ребенка будет увеличен до 250 евро в месяц.

В начале 2023 года стандартные ставки для малоимущих должны быть увеличены примерно до 500 евро.

Также будет снижена цена электроэнергии для основного потребления, в будущем будет действовать льготная цена. С октября по конец марта 2024 года на потребление газа будет действовать сниженная ставка налога в 7% вместо обычной ставки налога в 19%.

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Коалиция также договорилась о билете, который заменит введенный летом проездной стоимостью 9 евро, однако цена еще окончательно не определена.

"Нашу страну ждут тяжелые времена. Сегодня это часть правды, и эту правду нужно говорить. Я хорошо понимаю, что многие граждане очень озабочены своим будущим, очень озабочены высокими ценами на электроэнергию и повышением стоимости жизни", - заявил канцлер Олаф Шольц.

Газпром прекратил поставки в Европу через трубопровод "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.

1 сентября министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что Германия считает, что не может полагаться на поставки газа из России через газопровод "Северный поток" этой зимой.

По состоянию на 3 сентября стало известно, что утечка нефти "не является технической причиной", которая оправдывала бы прекращение поставок газа из РФ в остальную Европу.

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