Немецкая оппозиция требует от правительства как можно скорее передать Украине 200 БТР Fuchs, - СМИ
Крупнейший оппозиционный блок германского Бундестага ХДС/ХСС планирует инициировать резолюцию с требованием к федеральному правительству срочно передать Украине 200 бронетранспортеров Fuchs
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.
"Для украинской армии идет речь о скорой поставке надежной техники, которая может быть немедленно использована на передовой. Такая техника есть в запасах Бундесвера и должна быть снята с использования Бундесвера - бронетранспортеры Fuchs", - говорится в проекте резолюции.
В резолюции отмечается, что война в Украине находится в "критической фазе" и передовая военная техника в Украине может привести к "серьезным стратегическим последствиям".
ХДС/ХСС также ссылается на решение "светофорной" коалиции от апреля этого года, в которой она обязалась поставлять Украине тяжелое оружие.
В то же время, генеральный инспектор Бундесвера Эбергард Зорн заявил, что такое решение будет непросто воплотить в жизнь. Хотя немецкая армия и имеет 825 БТР Fuchs, они все имеют разные модификации – от радарных носителей до медицинских автомобилей.
"Нам нужны эти транспортные средства. Я пока не вижу возможности передать их все или часть", – заявил Зорн во вторник.
- 21 июня Олаф Шольц заявил, что медленные темпы снабжения немецкого оружия Киеву объясняются необходимостью обучения украинских военных. Олаф Шольц не согласен с тем, что Берлин недостаточно помогает Украине оружием. В то же время, он подчеркнул, что ФРГ не может передавать Украине оружие в таких объемах, как это делают США.
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