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Немецкая оппозиция после решения США требует у Берлина Patriot для Украины

22 декабря, 2022 четверг
12:09
Мир

После заявления США о поставках Украине зенитных ракет Patriot, немецкая оппозиция обратилась к федеральному правительству с просьбой предоставить Киеву такие системы вооружения

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на заявление генерального секретаря оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Мартина Губера.

По его словам, ход войны показал, что Украине лучше помочь оружием, "чтобы оно могло противостоять российской агрессии". Поэтому правительство Германии должно еще больше поддержать Украину поставками оружия, "в частности ракетами Patriot".

Издание отмечает, что Губер также обратился с просьбой о поставках в Украину основных боевых танков Leopard.

Вместе с тем глава комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн из руководящей Свободной демократической партии в газете "Rheinische Post" предложила своего рода распределение ролей с США в плане военной поддержки.

"США поставляют ракеты Patriot, и мы должны срочно сделать шаг, чтобы вместе с европейцами поставить Украине Leopard 2 и БМП Marder из наших запасов", - сказала политик.

  • 21 декабря президент США Джо Байден распорядился предоставить Украине военную помощь в размере $1 млрд, а госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил предоставление дополнительной помощи на $850 млн и ЗРК Patriot. Известно, что система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.

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Новости
Германия
война с Россией
оружие для Украины
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