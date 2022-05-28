Немецкая косметическая компания Wella прекращает поставки в Россию
Компания Wella уходит из России, на нее приходилось до 40% рынка красок для волос
Об этом передает Коммерсант со ссылкой на обращение руководства компании к своим партнерам.
В письме говорится, что Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, а права собственности на бизнес будут переданы местной команде топменеджеров.
Известно, что Wella проработала в РФ 28 лет. В 2021 году выручка компании составляла 1,7 млрд рублей, чистая прибыль – 208 млн рублей. Выход компании станет серьезным ударом по индустрии.
"В бизнес- и премиумсегментах косметики для покраски, с которой работали российские салоны, продукция Wella занимала 40%", – заявила омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляли Садыкова.
По ее словам, почти вся продукция Wella поставлялась на рынок из-за границы, за исключением бренда Londa, локализованного на заводе в Дзержинске в 2021 году. Из-за выхода компании салонам красоты придется переходить на другую косметику и переучивать мастеров.
- Напомним, AliExpress, Emerson Electric и еще 5 компаний также объявили об уходе или ограничении работы на рынках России и Беларуси.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное