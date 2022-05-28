Об этом передает Коммерсант со ссылкой на обращение руководства компании к своим партнерам.

В письме говорится, что Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, а права собственности на бизнес будут переданы местной команде топменеджеров.

Известно, что Wella проработала в РФ 28 лет. В 2021 году выручка компании составляла 1,7 млрд рублей, чистая прибыль – 208 млн рублей. Выход компании станет серьезным ударом по индустрии.

"В бизнес- и премиумсегментах косметики для покраски, с которой работали российские салоны, продукция Wella занимала 40%", – заявила омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляли Садыкова.

По ее словам, почти вся продукция Wella поставлялась на рынок из-за границы, за исключением бренда Londa, локализованного на заводе в Дзержинске в 2021 году. Из-за выхода компании салонам красоты придется переходить на другую косметику и переучивать мастеров.

Напомним, AliExpress, Emerson Electric и еще 5 компаний также объявили об уходе или ограничении работы на рынках России и Беларуси.

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