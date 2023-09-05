Немецкая компания SAP отключит РЖД от своего программного обеспечения
Немецкая компания SAP сообщила, что отключит от своего программного обеспечения российские компании, среди которых РЖД
Об этом пишет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ермак отмечает, что этот шаг предлагала санкционная группа Макфола-Ермака.
"Немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит российские компании от своего программного обеспечения. Среди этих компаний – РЖД. Группа Макфола-Ермака предлагала такой шаг, чтобы россияне все больше погружались в каменный век во всем", – говорится в сообщении.
Справочно. SAP – немецкая компания-разработчик программного обеспечения. Производит ПО для финансового учета, отчетности, контроллинга, сбыта, управления и планирования производства. В марте 2022 года компания присоединилась к бойкотированию РФ и Беларуси и остановила продажи в России.
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