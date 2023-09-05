Немецкая компания SAP отключит РЖД от своего программного обеспечения

Об этом пишет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак отмечает, что этот шаг предлагала санкционная группа Макфола-Ермака.

"Немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит российские компании от своего программного обеспечения. Среди этих компаний – РЖД. Группа Макфола-Ермака предлагала такой шаг, чтобы россияне все больше погружались в каменный век во всем", – говорится в сообщении.

Справочно. SAP – немецкая компания-разработчик программного обеспечения. Производит ПО для финансового учета, отчетности, контроллинга, сбыта, управления и планирования производства. В марте 2022 года компания присоединилась к бойкотированию РФ и Беларуси и остановила продажи в России.