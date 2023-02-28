Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"По заказу правительства Германии Rheinmetall поставляет в Украину автоматизированные системы разведки. Они в основном используются для мониторинга больших участков местности с наименьшим количеством персонала", – рассказали в компании.

"Эти разведывательные системы, известные как SurveilSPIRE, состоят из мобильных башен наблюдения с оборудованием для видеонаблюдения днем и ночью, мини-дронов с автопилотом и системы управления. В комплект поставки также входят транспортные средства. Стоимость заказа составляет двузначную сумму в миллионы евро. Доставка уже началась", - добавили там.

Согласно сообщению, созданному эстонской компанией DefSecIntel, вышки наблюдения SurveilSPIRE можно загрузить на трейлеры и быстро транспортировать к месту их работы. Для сборки нужны три человека. Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели обеспечивают длительную работу без питающих кабелей или источника топлива. Система базируется на автопилотируемых разведывательных беспилотниках, осуществляющих патрулирование и полеты для выполнения определенных задач. Это позволяет проверять обнаруженные угрозы и позволяет оператору инициировать необходимые контрмеры.