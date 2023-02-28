Немецкая компания Rheinmetall запустила поставки в Украину автоматизированных систем разведки
Немецкий производитель оружия Rheinmetall начал поставку в Украину автоматизированных систем разведки. Стоимость заказа составляет "двухзначную сумму в миллионы евро"
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
"По заказу правительства Германии Rheinmetall поставляет в Украину автоматизированные системы разведки. Они в основном используются для мониторинга больших участков местности с наименьшим количеством персонала", – рассказали в компании.
"Эти разведывательные системы, известные как SurveilSPIRE, состоят из мобильных башен наблюдения с оборудованием для видеонаблюдения днем и ночью, мини-дронов с автопилотом и системы управления. В комплект поставки также входят транспортные средства. Стоимость заказа составляет двузначную сумму в миллионы евро. Доставка уже началась", - добавили там.
Согласно сообщению, созданному эстонской компанией DefSecIntel, вышки наблюдения SurveilSPIRE можно загрузить на трейлеры и быстро транспортировать к месту их работы. Для сборки нужны три человека. Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели обеспечивают длительную работу без питающих кабелей или источника топлива. Система базируется на автопилотируемых разведывательных беспилотниках, осуществляющих патрулирование и полеты для выполнения определенных задач. Это позволяет проверять обнаруженные угрозы и позволяет оператору инициировать необходимые контрмеры.
- В январе германская компания Rheinmetall пообещала поставить Украине боеприпасы для танков Leopard.
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