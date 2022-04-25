Об этом сообщает Die Welt.



"Бундесканцлер Олаф Шольц (SPD) теперь должен принять решение об экспорте в Украину боевых танков типа Leopard. В конце прошлой недели компания Rheinmetall подала заявку в федеральное правительство на поставку 88 Type 1A5 Leopards", - пишет газета.

Кроме этого запроса на согласовании есть две другие заявки. "Во-первых, заявка от Rheinmetall на поставку 100 бронетранспортеров Marder. С другой стороны, заявка от группы вооружений Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на поставку 100 самоходных гаубиц PzH 2000", – сообщает Die Welt.

Пресссекретарь министерства экономики заявила газете, что "по соображениям конфиденциальности мы, как правило, не комментируем какие-либо незавершенные производства. В основном, в делах Украины мы действуем быстро и конструктивно: как только поступают конкретные обращения, мы инициируем все необходимые шаги и, если нужно, согласовываем их в ответственных за решение ведомственных комитетах".

"Имеется в виду Федеральный Совет Безопасности. Этот орган состоит из представителей всех министерств, занимающихся экспортом оружия. Канцелярию возглавляет Олаф Шольц (СДПГ), за которым де-факто последнее слово по экспорту оружия из Германии. Пока Шольц не соглашался на прямую поставку тяжелого вооружения в Украину", - констатирует Die Welt.



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