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Главная война с Россией Немецкая компания предлагает продать Украине 100 гаубиц за 1,7 млрд евро, – Welt

Немецкая компания предлагает продать Украине 100 гаубиц за 1,7 млрд евро, – Welt

10 апреля, 2022 воскресенье
13:10
война с Россией

Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает Украине купить сотню самоходных гаубиц, которые могут вести огонь на расстояние более 30 км

Об этом со ссылкой на собственные источники в украинском правительстве пишет немецкое издание Welt, сообщает Интерфакс-Украина.

Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предложила Украине купить 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Соответствующее предложение компании Украина перенаправила в Федеральное министерство экономики Германии.

"Стоимость 100 гаубиц, включая учебный комплект и запасные части, составляет 1,7 миллиарда евро. Речь идет о Panzerhaubitze 2000. Как альтернативу KMW также предлагает гаубицы в беспилотном варианте на БТР Boxer за 1,2 миллиарда евро. Комментариев от производителя в ближайшее время не поступало", - говорится в сообщении.

Самоходную гаубицу используют в качестве следующей после боевых танков линии для поддержки заднего плана на дальних расстояниях. Такая машина может атаковать цель, а после того как закончатся боеприпасы, должна поменять позицию, чтобы не стать мишенью.

Гаубицы Panzerhaubitze 2000 могут вести огонь на расстоянии более 30 км. Их поставки в Украину, по данным украинских правительственных источников со ссылкой на предложение KMW, будут осуществляться по кольцевой схеме.

"Бундесвер в кратчайшие сроки предоставит Киеву 100 своих гаубиц. Образующиеся пробелы будут затем заполнены военной промышленностью на втором этапе", - пишет Welt.

Однако поставки первых новых гаубиц могут быть через 30 месяцев после подписания контракта, то есть не ранее чем во второй половине 2024 года. Решение должен одобрить Федеральный совет безопасности.

  • Напомним, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о достижении предела военной помощи для Украины из составов Бундесвера. Будущие поставки будут осуществляться напрямую через оружейную промышленность.
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Германия
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