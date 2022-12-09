Об этом сообщает Handelsblatt.

Отмечается, что германский оружейный концерн Rheinmetall подтвердил заказ, но не назвал страну-получателя. По информации издания из правительственных кругов, это Украина. Поставка систем запланирована на начало 2024 года.

Известно, что Skynex – ПВО малого радиуса действия. Использует 35-мм программируемые боеприпасы Ahead, которые пушка Oerlikon Mk3 выстреливает со скоростью 1000 выстрелов в минуту на эффективную дальность в 4 километра. Система Skynex использует 35-мм боеприпасы для работы по беспилотникам или крылатым ракетам.

Пушечный модуль оснащен радаром слежения с автономным поиском цели. Системой можно управлять дистанционно. В отличие от зенитных самоходных установок Gepard, которые уже получила Украина от Германии, Skynex является новой разработкой.

Rheinmetall оценивает стоимость двух зенитно-ракетных комплексов в 182 миллиона евро. Кроме того, еще около 12 миллионов евро будут потрачены на грузовые автомобили. По информации источников Handelsblatt, эти расходы будут возмещены правительством Германии; там изучают, по какой статье бюджета можно было бы использовать эти средства.

14 сентября Германия передала Украине четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов. В настоящее время 30 таких танков были поставлены в Украину из запасов производителя KMW.

30 ноября в правительстве Германии заявили, что хотят передать Украине больше самоходных артиллерийских установок Gepard для защиты от российских атак. Подробности о снабжении оружием станут известны только после того, как состоится передача.

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