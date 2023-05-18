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Немецкая компания Leica продолжает продавать РФ бинокли и прицелы во время полномасштабной войны, - The Insider

18 мая, 2023 четверг
20:13
Война с Россией

По данным издания The Insider, немецкая компания Leica, объявившая еще в начале полномасштабного вторжения о своем выходе с российского рынка, все еще продает стране-агрессору бинокли и прицелы

Об этом говорится в расследовании The Insider.

Отмечается, что сообщение о выходе компании с российского рынка опубликовано еще 16 марта 2022 года. Leica Camera AG - компания, производящая люксовые фотокамеры и оптику. В России компания имела филиал "Лейка Камера Раша".

Однако вместо того, чтобы закрыть его, материнская компания просто сменила название филиала на "Вечерняя Звезда" 6 апреля 2023 года. 99% российской фирмы принадлежит Leica Camera Austria GmbH, еще 1% – AHK Vermögensverwaltung GmbH. Возглавляет компанию гражданин Германии Клаус Хауэр, до этого работавший в российском представительстве Volkswagen.

Отмечается, что в 2022 году компания, специализирующаяся в большей степени на фототехнике, оформила три декларации на приборы ночного видения и только одну - на импорт фотокамер.

"Уже после начала полномасштабного вторжения и после того, как преступления российской армии в Буче стали достоянием прессы, "Лейка Камера Раша" оформила сразу три декларации на импорт биноклей и прицелов: от 6 июля, 18 ноября и 15 декабря 2022 года", - говорится. в сообщении.

Кроме поставок для собственного филиала, Leica Camera сотрудничала с другими российскими клиентами - компания поставляла оптическое оборудование для Ковровского механического завода, выпускающего газовые центрифуги для обогащения урана и оптику военного назначения, от аэрокосмической фотоаппаратуры до систем управления огнем вертолетов Ми-35.

"Последние поставки в адрес Красногорского завода датируются декабрем 2021 года. При этом Leica не нарушила санкции: Европейский союз запретил экспорт в Россию биноклей и прицелов ночного видения только через год после начала войны, 25 февраля 2023 года", - отмечает The Insider.

Отмечается, что в России остался ряд компаний, называющих себя официальными дилерами геодезических приборов Leica: "Геооптик", "Геоспектр", "Русгеоком", "Профприбор" и ЦПИ. На сайтах многих из них указано, что оборудование есть в наличии.

"Всего с мая 2022-го по апрель 2023 года российские импортеры оформили 24 декларации на продукцию Leica Geosystems AG, завозя ее через китайских и турецких посредников. Ряд этих компаний ранее выступал поставщиком Министерства обороны и силовых ведомств", - подчеркивает издание.

Важно отметить, что Русгеоком является крупным поставщиком силовых структур и Минобороны. Компания заключила более 114 госконтрактов на 280,524 млн рублей, три из которых заключены с Минобороны на поставку геодезических приборов.

Экономика
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