Немецкая компания Dr.Oetker покидает рынок России
Немецкий производитель пищевых продуктов Dr.Oetker заявил о полном выходе из российского рынка
Об этом говорится в сообщении компании.
Компания приостановила экспорт в РФ, инвестиции в русский бизнес и маркетинговую активность.
"Компания уже прекратила весь экспорт в Россию, все инвестиции в российскую дочернюю компанию и всю национальную маркетинговую деятельность сразу после нападения России на суверенное демократическое государство Украины, что противоречило международному праву", – говорится в сообщении.
При этом германская компания решила продать свой завод в Белгороде российскому руководству.
- По состоянию на 8 апреля ЕС уже заморозил активы российских и белорусских олигархов почти на 30 миллиардов евро.
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