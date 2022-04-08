Немецкая компания Dr.Oetker покидает рынок России

Об этом говорится в сообщении компании.



Компания приостановила экспорт в РФ, инвестиции в русский бизнес и маркетинговую активность.

"Компания уже прекратила весь экспорт в Россию, все инвестиции в российскую дочернюю компанию и всю национальную маркетинговую деятельность сразу после нападения России на суверенное демократическое государство Украины, что противоречило международному праву", – говорится в сообщении.

При этом германская компания решила продать свой завод в Белгороде российскому руководству.

По состоянию на 8 апреля ЕС уже заморозил активы российских и белорусских олигархов почти на 30 миллиардов евро.