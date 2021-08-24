Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Немецкая Deutsche Bahn будет консультировать Укрзализныцю в сфере пассажирских перевозок

Немецкая Deutsche Bahn будет консультировать Укрзализныцю в сфере пассажирских перевозок

24 августа, 2021 вторник
16:00

Немецкая компания Deutsche Bahn будет консультировать Укрзализныцю в сфере пассажирских перевозок

Об этом в Facebook сообщила пресс служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, Укрзализныця и Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинга в сфере пассажирских перевозок. Компании налаживать планирование и развитие пассажирских железнодорожных перевозок, оптимизацию закупок и обновления подвижного состава.

Отмечается, что Deutsche Bahn поможет Украине отделить пасперевезення от грузовых и обеспечить эффективное управление. Консалтинг станет первым этапом сотрудничества, который будет воплощен до конца 2021 года. По его успешного внедрения на втором этапе Укрзализныця привлечет команду менеджеров немецкой компании для непосредственного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, передача в управление пассажирских перевозок Укрзализныци является первым системным шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине.

"В этом году государство впервые финансирует пассажирские перевозки Укрзализныци. Имея надлежащее финансирование и опираясь на опыт немецкой железной дороги мы начинаем Большая стройка на Укрзализныци, которое коснется всей инфраструктуры, парка подвижного состава и сервиса. Мы стремимся немецкого качества на украинском рынке железнодорожных перевозок", - цитирует пресс служба слова Кубракова.

Член совета директоров Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла в свою очередь выразил уверенность, что передача процесса управления перевозками позволит получить максимально быстрые результаты.

"Тот путь, на который сейчас стала Укрзализныця, Германия прошла около 10 лет назад. Мы рады делиться собственным опытом и усиливать наше сотрудничество", - отметил Пофалла.

По словам и.о. председателя Укрзализныци Александра Камишина, немецкая компания должна разработать дорожную карту по внедрению перевозок в далекоми и пригородном сообщениях на ближайшие пять лет и модель финансирования пассажирских перевозок.

Камишин отметил, что компания стремится изменить многолетнюю практику, когда пассажирские перевозки финансируются за счет грузовых.

Кроме того, добавили в пресс служба, эксперты Deutsche Bahn должны определить объемы перевозок и ориентировочную потребность Укрзализныци в капитальных инвестициях на обновление подвижного состава для использования в модели общественно важных перевозок. Компания также даст оценку перспективы закупки и производства пассажирского подвижного состава - региональных электропоездов, дизель-поездов, вагонов для ночных поиздив- и возможности производства такого подвижного состава в рамках международной кооперации с участием украинского производителя.
 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Укрзализныця
Читайте также:
22 августа, 2021 воскресенье
Зеленский ответил Меркель: "Я бы не смешивал два вопроса - по" Северному потоку 2 "и по производству водорода"
Страны-участницы Крымской платформы подписали совместную декларацию
23 августа, 2021 понедельник
Страны-участницы "Крымской платформы" подписали совместную декларацию
повінь
23 августа, 2021 понедельник
Спасатели предупредили о шторме и подъеме уровней воды в реках: в каких областях ожидать
Киев
+28
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.58
    Покупка 26.58
    Продажа 26.84
  • EUR
    Покупка 30.94
    Продажа 31.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
24 августа
18:55
Страны "Большой семерки" начали виртуальный саммит по ситуации в Афганистане
18:25
С начала суток в зоне ООС один вражеский беспилотник пересек линию разграничения
17:27
"Хотел привлечь внимание": полиция задержала мужчину, который облил краской лестницы КГГА
17:05
В Киеве состоялся Марш защитников Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
16:58
Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости
16:40
Литва передала ЕС санкционный список через создание Беларусью миграционного кризиса
16:15
Россия отправила в ОРДЛО командующего одной из армий для контроля за оккупационными войсками, - разведка
15:51
США одобрили полноценное использование вакцины Pfizer от COVID-19
15:48
В Токио стартовала церемония открытия Паралимпийских игр
15:29
Дмитрий Кулеба
Украина и Франция готовы провести встречу в "нормандском" формате на уровне министров иностранных дел, - Кулеба
15:18
Залив постамент с государственным флагом: в Киеве неизвестный вылил красную краску на лестницу возле КГГА
15:07
Рада предварительно утвердила Большой герб Украины
14:52
ВВС США KC-135T Stratotanker
Военный самолет США опоздал на парад ко Дню Независимости в Киеве
14:33
Эмманюэль Макрон
Макрон намерен посетить Украину, - Кулеба
14:31
полиция
В центре Киева во время парада юноша совершил акт самосожжения
14:15
В Ивано-Франковске прошло шествие ровесников Независимости
14:08
Русские оккупанты в Крыму
РФ сформирует в оккупированном Крыму десантно-штурмовой полк
13:57
Компания Безоса анонсировала запуск ракеты без экипажа на 26 августа
13:37
Автомобили КрАЗ стали неотъемлемой частью парада к 30-летию провозглашения независимости Украины
13:27
Как в Киеве отмечают 30-летие Независимости Украины
Как в Киеве отмечают 30-летие Независимости Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
13:26
Рада провела торжественное заседание по случаю Дня Независимости, Зеленский под куполом
13:02
НБУ
9 из 10 операций с платежными картами за первое полугодие были безналичными, - НБУ
13:02
Обновлено
Парад
В Киеве прошел военный парад
12:48
газ
Россия заявила, что готова обойтись без транзита газа через Украину
12:43
ЕС выделит Афганистану еще 150 млн евро
12:19
полиция
День Независимости: к охране порядка в Киеве привлекли 10 тыс. полицейских
12:18
В Одессе состоялся Марш защитников и патриотов Украины
11:52
В Украине из-за непогоды были обесточены более 90 населенных пунктов
11:42
Вицеспикер Совета федерации РФ заявил, что его не пустили в Украину
11:22
Монатик
Зеленский вручил награды Кикабидзе, Шевченку, Монатику и Бубке
11:21
Израиль нанес удар по ХАМАС в секторе Газа
10:49
Супруги Зеленских почтили Небесную сотню
10:34
Зеленский подписал закон о меценатской деятельности в спорте
Зеленский подписал указ о Дне украинской государственности
10:28
Зеленский
Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости
10:22
Умер ексглава КГГА Владимир Бондаренко
09:58
Google поздравил украинский с 30-летием Независимости праздничным дудлом
Google поздравил украинсцев с 30-летием Независимости праздничным дудлом
09:44
Эксклюзив
Политика - это развитие общества и поддержка людей, - Княжицкий
09:37
вакцина
В сутки более 71 тыс. украинцев сделали прививки от коронавируса
09:19
Сутки в зоне ООС: оккупанты 4 раза нарушили "тишину", погиб украинский военный
09:05
Коронавирус в Украине: в течение суток - 692 новых заражений, 27 человек умерли
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV