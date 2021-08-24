Немецкая Deutsche Bahn будет консультировать Укрзализныцю в сфере пассажирских перевозок

Об этом в Facebook сообщила пресс служба Министерства инфраструктуры.



Согласно сообщению, Укрзализныця и Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинга в сфере пассажирских перевозок. Компании налаживать планирование и развитие пассажирских железнодорожных перевозок, оптимизацию закупок и обновления подвижного состава.



Отмечается, что Deutsche Bahn поможет Украине отделить пасперевезення от грузовых и обеспечить эффективное управление. Консалтинг станет первым этапом сотрудничества, который будет воплощен до конца 2021 года. По его успешного внедрения на втором этапе Укрзализныця привлечет команду менеджеров немецкой компании для непосредственного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году.



По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, передача в управление пассажирских перевозок Укрзализныци является первым системным шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине.



"В этом году государство впервые финансирует пассажирские перевозки Укрзализныци. Имея надлежащее финансирование и опираясь на опыт немецкой железной дороги мы начинаем Большая стройка на Укрзализныци, которое коснется всей инфраструктуры, парка подвижного состава и сервиса. Мы стремимся немецкого качества на украинском рынке железнодорожных перевозок", - цитирует пресс служба слова Кубракова.



Член совета директоров Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла в свою очередь выразил уверенность, что передача процесса управления перевозками позволит получить максимально быстрые результаты.



"Тот путь, на который сейчас стала Укрзализныця, Германия прошла около 10 лет назад. Мы рады делиться собственным опытом и усиливать наше сотрудничество", - отметил Пофалла.



По словам и.о. председателя Укрзализныци Александра Камишина, немецкая компания должна разработать дорожную карту по внедрению перевозок в далекоми и пригородном сообщениях на ближайшие пять лет и модель финансирования пассажирских перевозок.



Камишин отметил, что компания стремится изменить многолетнюю практику, когда пассажирские перевозки финансируются за счет грузовых.



Кроме того, добавили в пресс служба, эксперты Deutsche Bahn должны определить объемы перевозок и ориентировочную потребность Укрзализныци в капитальных инвестициях на обновление подвижного состава для использования в модели общественно важных перевозок. Компания также даст оценку перспективы закупки и производства пассажирского подвижного состава - региональных электропоездов, дизель-поездов, вагонов для ночных поиздив- и возможности производства такого подвижного состава в рамках международной кооперации с участием украинского производителя.



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