Немецкая армия сейчас менее боеспособна, чем украинская, поэтому Германия готова больше помогать финансово, - немецкий политолог

Политолог рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".



Андреас Умланд отметил: "Что касается оружия, то Германия более в сложной ситуации, чем многие себе представляют, ввиду того, что у самой немецкой армии есть большие технические проблемы: лодки не плавают, вертолеты не летают, пулеметы не стреляют. И сейчас идет переоборудование немецкой армии для того, чтобы ее сделать боеспособной, она сейчас менее боеспособна, чем украинская армия".



Аналитик объяснил, что ввиду этого не стоит много ожидать от Германии. Сейчас немецкое правительство приняло решение, чтобы оказывать больше финансовой помощи Украине и она сама покупала у оборонных фирм то оружие, в котором нуждается.



Эксперт добавил: "Известны позорные эпизоды за последние десятилетия, например, из шести подлодок ни одна не смогла выйти в море. Было недофинансирование немецкой армии много лет, сейчас принят большой бюджет, и говорят, что этого бюджета хватит, чтобы привести армию в боеготовность" .



Политолог отметил, что есть механизмы внутри НАТО, по которым Германия берет на себя определенную форму ответственности за те страны, которые поставляют сейчас в Украину тяжелое оружие, то есть ответственность Германии в НАТО растет. Это позволяет таким странам как Чехия или Словакия или Балтийские страны поставлять Украине бывшее советское оружие и это на фоне, что Германия берет на себя больше ответственности за оборону этих стран.

Напомним, 20 апреля Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила , что Германия не налагала запрет на поставки в Украину бронетехники.