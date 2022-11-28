Об этом сообщил у себя в telegram-канале Алексей Гончаренко.

"Пришло время изгнать УПЦ МП из украинских лавр! И из всей Украины!" - говорится в сообщении.

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Ранее, 25 ноября, была опубликована петиция о запрете деятельности учреждений, подчиняющихся РФ. В частности, в тексте отмечается, что "это поможет вернуть в собственность государства такие знаковые объекты, как Киево-Печерская, Свято-Успенская Почаевская и Святогорская лавры".

Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

Позже Служба безопасности Украины во время контрразведывательных мероприятий в помещениях УПЦ МП вместе с полицейскими и нацгвардейцами проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек.

23 ноября генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун заявил , что вопрос деятельности УПЦ МП должен быть решен раз и навсегда.

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