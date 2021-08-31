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Немчинов: Налоговая амнистия должна позволить легализовать "зарплаты в конвертах"

31 августа, 2021 вторник
18:55
Экономика Олег Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов считает, что так называемая налоговая амнистия, которая стартует в Украине с сентября, позволит легализовать "зарплаты в конвертах"

Об этом он сказал в интервью Слово и дело.

"Здесь есть несколько аспектов. В 90-х годах, когда система уплаты налогов и начисления заработной платы, была достаточно "черной", многие получали свои законно заработанные деньги в не совсем законный способ. То есть, речь идет о так называемых зарплатах в конвертах. Кроме того, в 2000-х годах довольно много украинцев начали работать в Европе на заработках. Они, как правило, тоже работали нелегально и незаконным способом получили свое состояние и приобрели недвижимость. Инициатива, которая была в законе, позволяет людям не держать деньги в условном "загашнике", а легализовать их, оплатить символический налог и в дальнейшем иметь возможность легально пользоваться теми средствами, ведь рано или поздно Украина придет к тем же стандартам мониторинга образа жизни, который есть у большинства европейских стран ", - подчеркнул министр.

Немчинов отметил, что в переходных положениях соответствующего закона есть требования к правительству разработать план проведения финансового контроля декларирования. Фактически, добавил министр, Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой разрабатывает законопроект, касающийся мониторинга образа жизни. То есть при покупке крупной недвижимости, дорогих авто будет осуществлен соответствующий мониторинг.

"Например, у государственных служащих все платежи за покупки проходят через банк, который проверяет декларацию и наличие в ней соответствующих денег. Поэтому мы должны выйти на те стандарты, которые разработаны Организацией экономического сотрудничества и развития по борьбе с размыванием налоговой базы и самое главное, чтобы не позволять деньгам, которые сейчас есть в сером или черном обращения, перемещаться через государственные границы или незаконно использоваться в Украине ", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, когда такой механизм реально ввести, министр предположил, что потребуется девять месяцев на разработку законопроекта. Но его должна принять Верховная Рада.

Немчинов считает, что введение с сентября в Украине так называемой налоговой амнистии, которая предусматривает одноразовой добровольной декларации о доходах, окажет положительное влияние на дальнейшее развитие отношений нашей страны с Европейским Союзом.

На вопрос, какую роль налоговая амнистия играет в контексте отношений Украины с ЕС, он ответил: "Я думаю, что положительную, ведь Европейский Союз сейчас так же активно работает над финансовым контролем".

По его словам, средства, которые оплатят декларанты, так же как и другие налоги, которые поступают в общий бюджет и будут распределяться в соответствии с теми потребностями, которые есть у государства. Это будет указано в соответствующем бюджетном расписании.

"Если говорить о более длительной перспективе, то, фактически, легализация таких ресурсов, в частности, недвижимости, позволит местным общинам получать налоговые поступления по недвижимости, которая будет задекларирована", - сказал Немчинов.

По его словам, налоговая амнистия позволит оживить экономику, даст синергетический эффект для страны, ведь эти средства уже будут облагаться налогом. Кроме этого, активы будут работать не только на благо местных общин, но и Украины в целом.

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Олег Немчинов
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