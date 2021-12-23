"Немаленькая непобедоносная война не приносит дивидендов": Россия не готова платить цену за полномасштабное вторжение, - политолог

Об этом он сказал в эфире программы "Итоги" на Еспресо.TV.



"Очевидно, что к экономической цене он действительно готов. Там деньги не считают. Что касается человеческой цены, там, насколько, я понимаю, есть проблема с ориентировкой определенной в реальности. Потому что там есть свои аналитики, эксперты, которые прогнозируют и строят определенные модели. Я думаю, что все-таки самой Россией Украина во многом недооценивается. С подачи Запада и с нашей тоже, потому что мы себя как жертва ведем", - считает Рудык.



По его мнению, Россия не готова заплатить такую цену.



"Маленькая война, они показывали не один раз, для них этого достаточно. Куда-то отправить миротворцев в Карабах, где там один офицер взорвется на мине, для них это не страшно. Что касается десятков тысяч убитых, в том числе и мирного населения, потому что оно участвует в войне. Это не вопрос только реулярной армии, потому что если представить полномасштабный конфликт, то это и частичная мобилизация - запасников и резервистов. Сложно сказать, вряд ли он готов пропустить это через себя, потому что тогда это не маленькая война. Немаленькая война, особенно тогда, когда она не победоносная, не приносит дивидендов", - подытожил политолог.

Напомним, 21 декабря издание Daily Star сообщило, что Россия планирует вторжение в Украину в Сочельник 24 декабря.

22 декабря российское издание заявило, что в РФ и ОРДЛО активно вербуют наемников для войны против Украины.

Данилов заявил, что у украинской границы на расстоянии 200 км находится 122 тыс. российских военных.

Залужный сообщил, что вдоль границы с Украиной насчитывается около 52 российских батальонно-тактических групп, также наращивание сил РФ происходит в оккупированном Крыму.

Издание Reuters сообщает, что Россия собирает наемников, имеющих боевой опыт, и отправляет их на оккупированные украинские территории, чтобы усилить свои войска.