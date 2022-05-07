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Нельзя злоупотреблять войной, это подрывает доверие Запада к Украине, - Княжицкий о законопроекте по увеличению полномочий городских голов

7 мая, 2022 суббота
22:45
Общество

Народный депутат от Европейской солидарности Николай Княжицкий считает, что законопроект №7269 по увеличению полномочий сельского, поселкового, городского головы территориальной громады подрывает доверие Запада к Украине, ведь это злоупотребление войной

Политик выразил свое мнение в эфире Еспресо.

"Злоупотреблять войной нельзя. Это подрывает доверие Запада к Украине. Надо и совместно воевать, и вместе с тем сохранять все демократические принципы и верховенство закона. А сейчас под видом войны полностью уничтожается местное самоуправление. И это очень досадно, ведь это государственное мародерство. Это надо остановить любой ценой, чтобы сохранить демократию в нашей стране. Ведь если мы не сохраним ее, не будет членства в Европейском Союзе и кандидатства. Так же под вопрос ставит наше возможное кандидатство в ЕС отключение из сети Т2 телеканалов "Еспресо", "5 канала" и "Прямого", - подчеркнул Николай Княжицкий.

Нардеп объяснил, в чем опасность законопроекта №7269 относительно увеличения полномочий сельского, поселкового, городского головы территориальной громады (где не ведутся боевые действия и не создана военная администрация), который сможет принимать ряд решений по бюджету, кадровым вопросам и т.д.

"О чем законопроект №7269? Что городской голова даже в тех местах, где нет боевых действий, например во Львове, Ужгороде или Ривне или Луцке предлагается, чтобы городской голова самостоятельно распределял бюджет, самостоятельно ликвидировал или создавал коммунальные предприятия, исполком. Это неправильно, потому что мы – парламентско-президентская страна", - отметил Княжицкий.

Народный депутат добавил, что такие изменения в законодательство будут стимулировать развитие коррупции, а решения на местном уровне могут приниматься исходя из интересов определенного круга лиц, а не громады.

"Люди избрали депутатов местных советов, чтобы они контролировали, каким образом происходит управление их населенными пунктами. Это прямой путь к коррупции. А ввиду того, что на городского голову можно надавить через следственные органы или центральную власть, или деньгами, - можно разворовать всю землю в населенных пунктах и ничего не строить. Даже если местный  голова не хочется этого делать, он имеет защиту в виде совета", - отметил Николай Княжицкий.

  • 5 мая 2022 года Ривненский облсовет обвинил депутатов ВР в попытке законодательно ограничить деятельность органов местного самоуправления, поскольку Законопроект №7269 "О внесении изменений в Закон Украины "О правовом режиме военного положения" относительно функционирования местного самоуправления в период действия военного положения", принятый Верховной Радой Украины 21 апреля в первом чтении является прямым нарушением Конституции Украины и Европейской хартии местного самоуправления.

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