Нельзя всерьез воспринимать заявления РФ об отсутствии планов нападения на Украину, - экс-посол США в Москве Вершбоу
Экс-замгенсека НАТО и экс-посол США в РФ Александер Вершбоу заявил, что нельзя доверять словам главы МИД России Сергея Рябкова, что Москва не собирается нападать на Украину
Об этом он заявил в эфире CNN.
"Мы не можем всерьез воспринимать все эти заверения (Сергея, - ред.) Рябкова о том, что они не намерены вторгнуться, потому что когда до этого дойдет, они придумают какой-нибудь повод или создадут инцидент и обвинят во всем украинцев", - пояснил Александер Вершбоу.
По его словам, это "стандартный подход" России. Александер Вершбоу заявил, что РФ загоняет себя в тупик, настаивая на заведомо невыполнимых требованиях по сворачиванию военной активности НАТО на восточном фланге Североатлантического Альянса и его нерасширению.
Бывший посол отметил, что США предложили российской стороне "некоторые идеи", чтобы дать возможность выйти из тупика.
"Но я не такой оптимист, чтобы считать, что Путин к этому стремится. Я не вижу сейчас много доказательств того, что он ищет выход. Когда россияне выдвинули эти односторонние предложения, многие пришли к выводу, что их цель состоит в том, чтобы получить отказ и использовать это в качестве повода для начала военных действий", - отметил Александер Вершбоу.
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