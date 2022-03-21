Нельзя вести переговоры с Россией, пока оккупанты стоят на нашей земле, - Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.



Я не верю в перспективу переговоров Украины и России. И главной причиной этого является то, что Россия начала эту войну не для того, чтобы остановить ее на невыгодных для себя условиях. Украинская дипломатия будет иметь веские аргументы только тогда, когда наши героические ВСУ покажут россиянам, что им не место на нашей земле. И когда ежедневно ровно 1000 россиян будут возвращаться в Москву в цинковых гробах, можно будет говорить о качестве переговоров.” - объяснил Огрызко.



Дипломат отметил, что, пока россияне удерживают определенные временно оккупированные территории и стоят под Киевом, переговоры вести нельзя.

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"Пока оккупанты находятся на нашей земле и стоят под Киевом, то вести переговоры с ними нельзя, потому что это только побуждает их выдвигать нам новые требования. Таким образом они будут пытаться заставить нас пойти на капитуляцию", - добавил Огрызко.



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