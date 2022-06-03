Нельзя унижать Россию, нужно оставить окно дипломатии, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Россию не нужно унижать, чтобы после завершения войны можно было вывести ее из изоляции
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .
Макрон считает, что вторжение в Украину стало "исторической и фундаментальной ошибкой" российского диктатора Владимира Путина.
"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя", - сказал президент Франции.
Макрон отметил, что нельзя "унижать" Россию, чтобы, "когда завершатся боевые действия, мы могли проложить выход дипломатическим путем".
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