Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на уполномоченного польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Матеуша Бергера.

Пока расследование продолжается, представители польского правительства заявили, что не считают причиной утечки на западном участке трубопровода "Дружба" диверсию.

"Я предпочитаю считать, что это, скорее всего, был несчастный случай. Это не первый случай утечки, и его точно нельзя сравнивать со взрывом на Северном потоке", - сказал Бергер.

26 сентября в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления .

27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .

На маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.

НАТО после нескольких утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

Позже, 30 сентября, Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".

1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении истечения газа.

2 октября власти Дании заявили, что в газопроводе "Северный поток - 1" прекратилась утечка через день после того, как официальные лица заявили, что в "Северном потоке - 2" также перестал вытекать газ.

3 октября Швеция зафиксировала новую утечку газа из "Северного потока – 2".

В Польше 11 октябряобнаружили утечку на нефтепроводе "Дружба", по которому сырую нефть транспортируют из России в Германию.

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