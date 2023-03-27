"Нельзя сдаваться перед ядерным террором", - глава МИД Эстонии о стратегии Запада
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Западу нельзя сдаваться перед ядерным террором России, поскольку это психологическая операция
Об этом сообщает в интервью РБК-Украина Урмас Рейнсалу.
"Он (страх перед ядерным оружием, – ред.) больше, чем во времена холодной войны. Во времена холодной войны наше поколение, наши родители и дедушки, в нашем западном сообществе знали, что нельзя сдаваться перед ядерным террором. И я думаю, что это должно стать основой нашей сегодняшней ядерной концепции», – говорит Рейнсалу.
Эстонский министр иностранных дел отмечает, что ядерную угрозу могут использовать в качестве повода от чего-то отказаться и тогда вы теряете психологическую почву под ногами.
"Конечно, разные страны имеют разные точки зрения на отдельные нюансы в этом контексте. Но Россия в ходе этой войны уже озвучивала такие угрозы ядерному оружию, которых не позволял себе, я не знаю, даже Леонид Брежнев. Следует понимать, что по их мнению , это их единственный рычаг влияния на западные правительства – использовать такую психологическую операцию», – добавил Рейнсалу.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- В Институте изучения войны сообщили , что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
- А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.
- В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
- В свою очередь глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил , что если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции. Польское министерство иностранных дел назвало такое намерение президента России шагом к дальнейшему втягиванию страны в военную машину .
- МИД Литвы призвал внести дополнительные экономические ограничения против Москвы и Минска в новый пакет санкций Евросоюза из-за заявлений Кремля о размещении ядерного оружия в Беларуси.
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