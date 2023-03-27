Об этом сообщает в интервью РБК-Украина Урмас Рейнсалу.

"Он (страх перед ядерным оружием, – ред.) больше, чем во времена холодной войны. Во времена холодной войны наше поколение, наши родители и дедушки, в нашем западном сообществе знали, что нельзя сдаваться перед ядерным террором. И я думаю, что это должно стать основой нашей сегодняшней ядерной концепции», – говорит Рейнсалу.

Эстонский министр иностранных дел отмечает, что ядерную угрозу могут использовать в качестве повода от чего-то отказаться и тогда вы теряете психологическую почву под ногами.

"Конечно, разные страны имеют разные точки зрения на отдельные нюансы в этом контексте. Но Россия в ходе этой войны уже озвучивала такие угрозы ядерному оружию, которых не позволял себе, я не знаю, даже Леонид Брежнев. Следует понимать, что по их мнению , это их единственный рычаг влияния на западные правительства – использовать такую психологическую операцию», – добавил Рейнсалу.