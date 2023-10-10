Нельзя путать ХАМАС с палестинским населением: МИД Испании о предложении остановки помощи Палестине
Испания против приостановки помощи Европейского Союза палестинским территориям заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, считая такой шаг контрпродуктивным. При этом он призвал не спутывать ХАМАС с палестинским населением
Об этом информирует Reuters .
Испания выступает против предложения приостановки помощи Европейского Союза палестинским территориям, заявил во вторник исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
По его словам, палестинские территории, вероятно, будут нуждаться в большей помощи в ближайшем будущем после субботней атаки ХАМАСа на Израиль и последующих израильских бомбардировок сектора Газа.
"Это сотрудничество должно продолжаться; мы не можем путать входящий в список террористических группировок ЕС ХАМАС с палестинским населением, палестинской администрацией или организациями ООН на местах", - сказал Альбарес.
Альбарес считает, что приостановка помощи была бы "контрпродуктивной".
События в Израиле
Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.
Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.
Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.
9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.
СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.
Боевики ХАМАС заявили , что начнут убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа, которые будут осуществляться без предупреждений о целях.
Представитель ХАМАС заявил , что группировка открыта к переговорам с Израилем о перемирии, поскольку "цели были достигнуты". Президент Палестины Махмуд Аббас во время войны с Израилем планирует визит в Россию.
В Белом доме назвали Иран соучастником атак ХАМАС на Израиль.
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