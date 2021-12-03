Нельзя проверить информацию о наличии гражданства США Арахамии или Рудык, - политэксперт о запросе нардепа Качуры

Об этом он заявил в программе "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"К сожалению, у нас нет системы обмена информации с другими государствами по учету их гражданства. Мы не можем запросить государство Израиль и получить информацию, что такой-то народный депутат Украины имеет их гражданство. Такая информация является собственностью государства и, как правило, эти государства не обмениваются ею", - сказал Кулик.



Он добавил, что есть страны, вообще запрещающие предоставление подобной информации в целом.



"Никоим образом нельзя проверить информацию о наличии американского гражданства (главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида, - ред.) Арахамии или (лидера партии "Голос" Киры, - ред.) Рудык. Есть способы лишить гражданства, если доказано наличие другого. Но доказать через суд или СБУ это почти нереально", - подытожил Кулик.

Ранее лидер партии "Голос" Кира Рудык четко не ответила на вопрос, имеет ли она паспорт США. Впоследствии она заявила, что не имеет американского гражданства.

Народный депутат Александр Качура направил запрос в СБУ, Миграционную службу и ГНСУ с требованием проверить наличие паспортов других государств у лидера фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии и председателя партии "Голос" Киры Рудык.