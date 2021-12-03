Нельзя проверить информацию о наличии гражданства США Арахамии или Рудык, - политэксперт о запросе нардепа Качуры
Политический эксперт Виталий Кулик заявил, что невозможно проверить данные о наличии других гражданств у нардепов
Об этом он заявил в программе "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"К сожалению, у нас нет системы обмена информации с другими государствами по учету их гражданства. Мы не можем запросить государство Израиль и получить информацию, что такой-то народный депутат Украины имеет их гражданство. Такая информация является собственностью государства и, как правило, эти государства не обмениваются ею", - сказал Кулик.
Он добавил, что есть страны, вообще запрещающие предоставление подобной информации в целом.
"Никоим образом нельзя проверить информацию о наличии американского гражданства (главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида, - ред.) Арахамии или (лидера партии "Голос" Киры, - ред.) Рудык. Есть способы лишить гражданства, если доказано наличие другого. Но доказать через суд или СБУ это почти нереально", - подытожил Кулик.
- Ранее лидер партии "Голос" Кира Рудык четко не ответила на вопрос, имеет ли она паспорт США. Впоследствии она заявила, что не имеет американского гражданства.
- Народный депутат Александр Качура направил запрос в СБУ, Миграционную службу и ГНСУ с требованием проверить наличие паспортов других государств у лидера фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии и председателя партии "Голос" Киры Рудык.
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