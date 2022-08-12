Нельзя превращать Европу в супермаркет, - Зеленский поддерживает прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы у российских убийц и их сторонников не было возможности посетить Европу
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу. И, кстати, именно с этой точки зрения следует определяться с отношением к гражданам России. Я благодарю Чехию, государства Балтии и другие страны , которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Европе вопрос о визах для граждан государства-террориста", - сказал Зеленский.
По словам президента Украины, должна быть гарантия, что российские убийцы и их сторонники не будут пользоваться шенгенскими визами.
"Во-первых, должна быть гарантия, что российские убийцы и пособия государственного террора не будут пользоваться шенгеном. А во-вторых, нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором не важно кто заходит – главное, чтобы человек просто расплатился за товары. Поэтому визовые ограничения для граждан РФ справедливы, и все защитники европейских ценностей должны на них настаивать", - говорится в видеообращении Владимира Зеленского.
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