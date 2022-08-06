Нельзя положить конец войне в Украине, игнорируя Москву, - помощник Эрдогана
Помощник президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что мир не сможет положить конец войне в Украине без Москвы
Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление Алтуна.
"Международное сообщество не может покончить с войной в Украине, игнорируя Москву. Дипломатия и мир должны победить. Мы стремимся использовать отношения Турции с Россией и Украиной для достижения взаимоприемлемого решения", - заявил он.
Помощник Эрдогана заявил, что якобы некоторые страны "пытались подорвать попытки Турции по налаживанию диалога между Украиной и РФ", впрочем, не уточнил какие именно.
"Правда в том, что некоторые наши друзья не хотят, чтобы война закончилась. Они проливают слезы крокодила", - сказал Алтун.
- 6 августа Эрдоган лично предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции. Он добавил, что "несмотря на трудности на местах, твердо уверен, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров".
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