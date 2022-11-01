Об этом он рассказал в разговоре с "Главком".

"Вспомните, как Россия в начале полномасштабной войны сформулировала ее задачи: демилитаризация, денацификация. Это означало разрушение государства и уничтожение нации украинцев. То есть в сложившейся ситуации завершить войну можно только после демонтажа Российского государства в той форме, которая есть сегодня. А для того, чтобы это произошло, нужно послать сигналы народам, которые находятся в колониальной зависимости", – говорит Закаев.

Он также отметил, что после того, как Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерию временно оккупированной Российской Федерацией и осудила совершение геноцида чеченского народа, это сигнал миру для следования такому примеру.

По его мнению, в мире уже открыто идет речь о деколонизации Российской империи. А это значит, что процесс распада империи начался, и порабощенные Россией народы, стремящиеся к независимости, способны его ускорить.

Напомним, 18 октября Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией.

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