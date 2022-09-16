Об этом сообщает ERR.

"Моя рекомендация – избегать политики в отношении России, основанной на страхе перед нестабильностью. Мы видели это раньше. И Горбачев, и Ельцин играли на страхе, что если они потеряют власть, то к рулю в России придут неприятные личности. К сожалению, это произошло и без того. Больше не будем попадать в эту ловушку", – сказал Алар Карис.

"Возможно, Россия и проигрывает войну, но было бы ошибкой недооценивать острую угрозу, которая все еще выходит оттуда", — отметил эстонский политик.

Поэтому, по его мнению, "они (русские — Ред.) несут полную ответственность за совершенные ими преступления, за ошибки, допущенные ими во время нападения на Украину, и более серьезные последствия для России, и с ними следует обращаться соответствующим образом".

В вечернем обращении 16 сентября президент Зеленский заявил, что на месте массового захоронения у Изюма уже найдено более 440 могил. Есть свидетельства, что россияне ради развлечения стреляли по мёртвым.

В Венгрии презентовали книгу о "великой России". Глава администрации Орбана заявил, что Москва может победить в любой момент.

Пентагон 16 сентября обнародовал полный список предоставленного Украине оружия.

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