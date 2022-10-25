Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По словам тренера, он поддерживает заявление генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина, требующего забрать у Ирана место на ЧМ-2022 и отдать его сборной Украины.

"Это тяжелая ситуация для нас, потому что Иран помогает России вести эту жестокую войну и убивать украинцев. И почему люди в Иране должны радоваться и наслаждаться футболом, когда в Украине ежедневно гибнут дети? Ирану не место на этом турнире. Это шаг, который должен быть сделан. И я согласен с нашим генеральным директором. ФИФА должна подумать об этом и принять решение", - сказал Йовичевич.

24 октября генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин призвал отстранить Иран от чемпионата мира - 2022 и отдать место сборной Украины.

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