Нельзя хайповать на без вести пропавших
В нашем сообществе возникла какая-то извращенная форма невротизма. Бегать, хайповать на морализаторстве, когда вокруг все хайпожеры
Это очень плохо, когда люди о гибели близкого человека узнают из медиа и соцсетей. Но всем морализаторам в розовых очках могу рассказать, как сотни родственников ходят по русским пабликам, чтобы узнать на фото своих пропавших без вести. И такие же сотни ходят из морга в морг в поисках тел. Вам это ок? Не давит, потому что не видно?
Или лучше, чтобы воины вообще остались не опознанными? Безусловно, будет много людей, которые скажут, что не хотели бы узнать о смерти близкого человека из соцсетей. Но будет столько же, кто скажет, что лучше так, чем жить в неизвестности
Читайте также: "Не хватит у них на то мышиной натуры..."
Или лучше, чтобы воины вообще остались не опознанными? Безусловно, будет много людей, которые скажут, что не хотели бы узнать о смерти близкого человека из сетей. Но будет столько же, кто скажет, что лучше так, чем жить в неизвестности.
И наконец, святые мои морализаторы, каким образом найти и сообщить родным перед публикацией, если в течение суток никто не мог узнать личность на уже широко распространенном фото? Какой практический метод этого опознания и сообщения должен быть? Ибо я такого способа не вижу вообще.
Читайте также: Расстрел пленника: чтобы не забыть...
Или лучше бы было не публиковать видео о военном преступлении в ожидании когда о нем все забудут, и будет еще один пропавший без вести?
Может, поговорим честно об этом?
Об авторе. Ольга Лень, журналистка
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.16
Покупка 38.16Продажа 39.02
-
EUR
Покупка 40.02Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное