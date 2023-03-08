Это очень плохо, когда люди о гибели близкого человека узнают из медиа и соцсетей. Но всем морализаторам в розовых очках могу рассказать, как сотни родственников ходят по русским пабликам, чтобы узнать на фото своих пропавших без вести. И такие же сотни ходят из морга в морг в поисках тел. Вам это ок? Не давит, потому что не видно?

Или лучше, чтобы воины вообще остались не опознанными? Безусловно, будет много людей, которые скажут, что не хотели бы узнать о смерти близкого человека из соцсетей. Но будет столько же, кто скажет, что лучше так, чем жить в неизвестности

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Или лучше, чтобы воины вообще остались не опознанными? Безусловно, будет много людей, которые скажут, что не хотели бы узнать о смерти близкого человека из сетей. Но будет столько же, кто скажет, что лучше так, чем жить в неизвестности.

И наконец, святые мои морализаторы, каким образом найти и сообщить родным перед публикацией, если в течение суток никто не мог узнать личность на уже широко распространенном фото? Какой практический метод этого опознания и сообщения должен быть? Ибо я такого способа не вижу вообще.

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Или лучше бы было не публиковать видео о военном преступлении в ожидании когда о нем все забудут, и будет еще один пропавший без вести?

Может, поговорим честно об этом?

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Об авторе. Ольга Лень, журналистка

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