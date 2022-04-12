"Нельзя допустить, чтобы варварская затея Путина увенчалась успехом": Джонсон рассказал Байдену о встрече с Зеленским

Об этом Джонсон написал в Facebook.



"Я только что разговаривал с президентом Байденом и информировал его о своей встрече с президентом Зеленским в Киеве в эти выходные. Наше общее внимание сосредоточено на поддержке президента Зеленского и украинского народа в его борьбе за свободу. Нельзя допустить, чтобы варварская затея Путина увенчалась успехом", – написал Джонсон.



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