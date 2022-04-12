"Нельзя допустить, чтобы варварская затея Путина увенчалась успехом": Джонсон рассказал Байдену о встрече с Зеленским
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Джо Байденом свой визит в Киев и встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом Джонсон написал в Facebook.
"Я только что разговаривал с президентом Байденом и информировал его о своей встрече с президентом Зеленским в Киеве в эти выходные. Наше общее внимание сосредоточено на поддержке президента Зеленского и украинского народа в его борьбе за свободу. Нельзя допустить, чтобы варварская затея Путина увенчалась успехом", – написал Джонсон.
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- Напомним, 9 апреля Борис Джонсон прибыл в Киев и встретился с Владимиром Зеленским . После встречи премьер Британии заявил, что Украина получит новый пакет финансовой и военной помощи.
- В то же время Джонсон предупредил, что осуществленный Россией отвод войск от Киева является временным.
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