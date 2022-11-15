Об этом пишет BBC.

Президент Индонезии Джоко Видодо официально открыл саммит G20 во вторник, заявив мировым лидерам в своем вступительном слове, что война в Украине должна быть остановлена.

"Если война не закончится, нам будет тяжело двигаться дальше. Мы не должны делить мир на части", – сказал он.

Также лидер Индонезии, председательствующий в Большой двадцатке, предостерег от начала новой холодной войны.

"Мы не должны допустить, чтобы мир ушел в новую холодную войну", - заявил Видодо.

Напомним, на саммите в Индонезии стран G20 намерены осудить действия РФ в Украине.

Владимир Зеленский назвал саммит "G19" и планирует в обращении к его участникам на примере деоккупированной части Херсонщины показать , что несет за собой "спецоперация" РФ и что означает присутствие украинского флага.

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