Нельзя допустить, чтобы мир ушел в новую холодную войну, - президент Индонезии в ходе открытия саммита G20
Сегодня, 15 февраля, в Индонезии открывается саммит G20, где ситуация в Украине и военная агрессия РФ станут одними из главных тем
Об этом пишет BBC.
Президент Индонезии Джоко Видодо официально открыл саммит G20 во вторник, заявив мировым лидерам в своем вступительном слове, что война в Украине должна быть остановлена.
"Если война не закончится, нам будет тяжело двигаться дальше. Мы не должны делить мир на части", – сказал он.
Также лидер Индонезии, председательствующий в Большой двадцатке, предостерег от начала новой холодной войны.
"Мы не должны допустить, чтобы мир ушел в новую холодную войну", - заявил Видодо.
- Напомним, на саммите в Индонезии стран G20 намерены осудить действия РФ в Украине.
- Владимир Зеленский назвал саммит "G19" и планирует в обращении к его участникам на примере деоккупированной части Херсонщины показать , что несет за собой "спецоперация" РФ и что означает присутствие украинского флага.
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