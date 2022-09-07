"Нельзя делать паузы": Литва отправила Украине 105-миллиметровые гаубицы
Литва отправила Украине 15-миллиметровые американские гаубицы времен Второй мировой войны
Об этом сообщило министерство обороны Литвы.
"Литва продолжает материально поддерживать Вооруженные силы Украины. Наши 105-мм гаубицы направляются в Украину. Украине нужны непрерывные поставки оружия. Мы не можем делать паузы", – заявила пресс-служба ведомства.
Минобороны не указывает название гаубиц, но публикует их фотографии. Скорее всего, на фотографиях американские M101.
Известно, что 105 mm Howitzer M101 – американская гаубица времен Второй мировой войны. Серийное производство началось в 1941 году. Сегодня М101 до сих пор находится на вооружении многих стран.
- 7 сентября Германия передала Украине радар COBRA и еще пять зениток Gepard . В середине июля официальный Берлин опубликовал список вооружений, которые еще планируется поставить Украине, среди которых были 30 ВСУ Gepard.
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