Об этом передает "Грузия Online".

"Резолюция Европарламента может быть воспринята как своего рода намек, что Грузии, в отличие от Украины и Молдовы, может быть не предоставлен статус кандидата в члены ЕС. Если это произойдет, естественно, это будет совершенно нелогичное и несправедливое решение, на которое будет реакция у всех людей, заинтересованных в мире, верховенстве права и продвижении экономики в Грузии", – сказал Кобахидзе.

По его словам, на непредоставление статуса рассчитывает оппозиция, чтобы организовать протесты, устроить "переворот" и "втянуть Грузию в войну".

Лидеры фракций Европарламента также выступили в четверг с призывом к саммиту Евросоюза предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление, а в отношении Грузии попросили "работать над таким статусом".