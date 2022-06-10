"Нелогичное и несправедливое решение": Грузия отреагировала на резолюцию Европарламента, рекомендующую "работать над статусом кандидата в ЕС"
Глава партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе воспринимает резолюцию Европарламента по Грузии как намек на отказ от предоставления статуса кандидата в ЕС
Об этом передает "Грузия Online".
"Резолюция Европарламента может быть воспринята как своего рода намек, что Грузии, в отличие от Украины и Молдовы, может быть не предоставлен статус кандидата в члены ЕС. Если это произойдет, естественно, это будет совершенно нелогичное и несправедливое решение, на которое будет реакция у всех людей, заинтересованных в мире, верховенстве права и продвижении экономики в Грузии", – сказал Кобахидзе.
По его словам, на непредоставление статуса рассчитывает оппозиция, чтобы организовать протесты, устроить "переворот" и "втянуть Грузию в войну".
- Лидеры фракций Европарламента также выступили в четверг с призывом к саммиту Евросоюза предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление, а в отношении Грузии попросили "работать над таким статусом".
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