Об этом написал в твиттере Дмитрий Кулеба .

"Нелепое варварство. Это единственные слова, которые приходят в голову, когда Россия запускает очередной ракетный обстрел мирных украинских городов в канун Нового года", - пишет Кулеба.

Министр иностранных дел отмечает, что не может быть нейтралитета во время столь массовых военных преступлений.

"Притворяться "нейтральностью" означает стать на сторону России", добавил Кулеба.

Утром 29 декабря на территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в Киеве работали украинские силы противовоздушной обороны. Еще в некоторых регионах были слышны взрывы.

Массированная ракетная атака на Украину 29 декабря была направлена на то, чтобы оставить людей без света на Новый год, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. К ней враг готовился в течение двух недель.

Глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что в результате массированной ракетной атаки на Украину 29 декабря зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, поэтому возможны аварийные отключения света.

Также кафиры попали в объект ДТЭК, известно о существенном повреждении оборудования станции, ранен работник.