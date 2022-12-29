"Нелепое варварство": Кулеба прокомментировал сегодняшнюю масштабную ракетную атаку РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал масштабную ракетную атаку России утром 29 декабря "нелепым варварством"
Об этом написал в твиттере Дмитрий Кулеба .
"Нелепое варварство. Это единственные слова, которые приходят в голову, когда Россия запускает очередной ракетный обстрел мирных украинских городов в канун Нового года", - пишет Кулеба.
Министр иностранных дел отмечает, что не может быть нейтралитета во время столь массовых военных преступлений.
"Притворяться "нейтральностью" означает стать на сторону России", добавил Кулеба.
- Утром 29 декабря на территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в Киеве работали украинские силы противовоздушной обороны. Еще в некоторых регионах были слышны взрывы.
- Массированная ракетная атака на Украину 29 декабря была направлена на то, чтобы оставить людей без света на Новый год, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. К ней враг готовился в течение двух недель.
- Глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что в результате массированной ракетной атаки на Украину 29 декабря зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, поэтому возможны аварийные отключения света.
- Также кафиры попали в объект ДТЭК, известно о существенном повреждении оборудования станции, ранен работник.
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