Нелегалы ранили в лицо польского пограничника
При попытке прорыва участка границы между Польшей и Беларусью пострадал военнослужащий из Польши
Мужчина ранен камнем в лицо, заявляет Пограничный караул Польши.
В штурме участвовали "55 агрессивных лиц", указывают в твиттере польские пограничники.
Однако попасть на территорию Республики Польша им не удалось.
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