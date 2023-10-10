Нелегальные пассажирские автоперевозчики выигрывают 9 из 10 дел в судах

Нелегальные пассажирские автоперевозчики выигрывают 85% дел в судах против Укртрансбезопасности, рассказал в интервью Еспресо глава ведомства Евгений Зборовский.

"Законодательство устаревшее и несовершенное, с доцифровой эры, требует железной доказательной базы на бумаге, свидетельств людей, фиксирования факта оплаты. Инспектор зачастую не может доказать факт нелегальных перевозок в суде, особенно когда это оплата онлайн и пассажиры не готовы свидетельствовать", — пояснил руководитель. Укртрансбезопасность.

Евгений Зборовский инициировал создание рабочей группы судей, народных депутатов, правоохранителей и представителей легальных перевозчиков, чтобы наработать изменения в админкодекс, которые позволят привлечь нелегалов к ответственности.

"Чтобы штраф за повторное нарушение был уже, например, 51 тыс. грн. Чтобы можно было это транспортное средство эвакуировать", — добавил Зборовский.

Пока он советует гражданам проверять законность работы перевозчиков с помощью публичного реестра лицензированных компаний. Для этого достаточно ввести номер автобуса на сайте Укртрансбезопасности. Евгений Зборовский предупреждает, что нелегальные перевозчики не платят налоги, не страхуют пассажиров, не должным образом проверяют водителей и транспортные средства, поэтому передвигаться на таком транспорте опасно.