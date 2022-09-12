Нелегально переводили деньги из временно оккупированного Крыма: в АРМА передали 60 млн грн, изъятых во время обысков
АРМА передали арестованные средства в иностранной валюте более чем на 60 млн грн. Деньги изъяли при обыске у лиц, организовавших механизм денежных переводов с временно оккупированной территории АР Крым
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Организаторы схемы – группа лиц из Киева и АР Крым. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы WebMoney, Qiwi, "Мир" и криптовалюты. Это позволяло избегать налогообложения, осуществлять перевод средств анонимно и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.
Один из участников группы сообщен о подозрении в совершении незаконных действий с документами и другими средствами доступа к банковским счетам. Устанавливаются другие причастные к преступной деятельности лица для привлечения к ответственности.
- Напомним, во время пересечения границы Польши с Беларусью задержали организатора транснациональной мошеннической группы, который вместе с сообщниками присвоил более €600 тыс.
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