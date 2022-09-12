Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Организаторы схемы – группа лиц из Киева и АР Крым. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы WebMoney, Qiwi, "Мир" и криптовалюты. Это позволяло избегать налогообложения, осуществлять перевод средств анонимно и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.

Один из участников группы сообщен о подозрении в совершении незаконных действий с документами и другими средствами доступа к банковским счетам. Устанавливаются другие причастные к преступной деятельности лица для привлечения к ответственности.