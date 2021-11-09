Нелегально экспортировали лом дорогих металлов: ГБР разоблачило мошенников
ГБР разоблачило многомиллионную схему незаконного экспорта лома драгоценных металлов
Об этом сообщили в ГБР.
Злоумышленники нелегально вывозили из Украины лом цветных и драгоценных металлов под видом электрооборудования.
По информации следствия, это обошлось государственному бюджету в 100 млн грн.
Задержанные через фиктивную фирму закупали непригодное для использования электрооборудование, содержащее цветные и драгоценные металлы. Затем так называемая фирма продавала металлолом под видом электрооборудования, а фирма-покупатель вывозила ценный лом за границу, минуя запрет на экспорт.
Позже экспортеру также возмещали НДС.
Следователи сообщили о подозрении директору обеих фирм и таможенному брокеру в завладении имущества в омобительно больших размерах и служебном подлоге (ч.ч. 4-5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Подозреваемым грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Двух госинспекторов таможенного оформления "Мелахов" Галицкой таможни ГТСУ подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Их могут заключить в тюрьму на срок до пяти лет.
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