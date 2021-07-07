Некуда бежать не нужно, - МЗ об оформлении COVID-сертификатов
Для получения сертификата о вакцинации против COVID-19 украинцам не надо обращаться в какое-либо ведомство - весь процесс происходит онлайн
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер, сообщает Дом .
"Никуда бежать не нужно. После того, как вы сделали вторую прививку, через некоторое время в приложении " Дия " вы можете сгенерировать сертификат. Нужно зайти и оформить запрос на получение этого сертификата. И система предоставит ваш сертификат, с которым дальше вы сможете путешествовать ", - сообщил Кучер.
Отмечается, что сейчас система работает в тестовой версии и выдает сертификат исключительно на базе двух прививок, которые должны быть сделаны одной вакциной. В тестовой версии пока не отражается вариант, который предполагает, что человек переболел COVID-19 и поэтому не вакцинировался.
"Если мы говорим о путешествиях, то сертификат - это просто удобный способ доказать, что вы вакцинированный человек, что подтверждается государством. Это информация, которая находится в системе, там видно, кто врач, как сделал прививку, откуда вакцина прибыла, как она хранилась и при какой температуре ", - заверил заместитель министра.
Он добавил, что COVID-сертификат является лишь дополнительным документом при пересечении границ: "Конечно, он упростит формальности прохождения паспортного контроля, но по факту проверять правила въезда в ту или иную страну все-таки нужно. Например, в Евросоюзе некоторые страны устанавливают свои ограничения, в частности для людей, которые вакцинированы / не вакцинированы - здесь есть свои нюансы ".
- 5 июля министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что страна признает украинские COVID-сертификаты .
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