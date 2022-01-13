Некоторым странам НАТО не понравится размещение Россией ракет в Венесуэле и на Кубе, - глава Военного комитета Альянса

Об этом он сказал в четверг, 13 декабря, во время пресс-конференции, передает " Интерфакс-Украина".



"Это не территории НАТО, если мы говорим о Венесуэле и Кубе, но я думаю, что есть государства, союзники, которые были бы озабочены таким развитием событий", - сказал Бауэр.



Бауэр высказал такое мнение в связи с заявлением замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Представитель МИД России сказал, что не исключает размещения российской военной инфраструктуры на Кубе и Венесуэле, если переговоры с мероприятием не будут успешными.



Как сообщалось ранее, 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть. Также он заявил, что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с РФ.

13 января в Вене состоялось заседание ОБСЕ, направленное на ослабление напряженности из-за наращивания российских войск у границы с Украиной. Новый глава ОБСЕ заявил, что в первую поездку посетит восток Украины , где уделит внимание состоянию мирных жителей в условиях войны.