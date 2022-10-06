Некоторых забрали сепаратисты и "л/днровцы": начальник штаба полка "Азов" Кротевич заявил, что договоренности с Красным Крестом не были соблюдены
Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штаба полка "Азов", рассказал, что были договоренности с Красным Крестом о том, что все гражданские после выхода из Азовстали будут отправлены на подконтрольную Украине территорию, но, к сожалению, этого не произошло
Начальник штаба полка "Азов" на вопрос о договоренностях с Красным крестом накануне выхода, дал следующий ответ на пресс-конференции командиров "Азов" в эфире Эспрессо:
"Я могу рассказать по одной ситуации относительно Красного Креста. Когда начались переговоры с представителями ГРУ РФ, на Азовстали находились гражданские люди, не успевшие вовремя выйти. После оцепления и блокировки Азовстали начались переговоры о гражданских, которых мы хотели вывести и продолжить сражаться до конца. Лично я не участвовал в переговорах, но я как первый заместитель командира и начальник штаба получал информацию от командира полка о том, что были договоренности Красного Креста о выходе всех гражданских и отправлении их на подконтрольную Украине территорию. К сожалению, этого не произошло, и несколько человек забрали сепаратисты и "л/ днровцы ", поэтому я не знаю, как ответить о гарантиях Красного Креста, ведь именно в этой истории гарантии не были соблюдены", - рассказал начальник штаба полка "Азов".
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