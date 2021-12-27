Некоторых местных депутатов "Слуги народа" отзовут в начале 2022 года
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что в начале следующего года некоторых местных депутатов ждет решение об отзыве, списки уже готовят
Об этом Елена Шуляк сообщила в интервью Интерфакс-Украина .
По словам главы партии, она не исключает, что в начале 2022 года в отношении некоторых местных депутатов может быть принято решение об отзыве по процедуре императивного мандата.
"В следующем году обязательно будем применять императивный мандат к местным депутатам. На сегодняшний день все областные организации готовят соответствующие списки. Такие решения будет рассматривать национальный совет общин. Хорошо, что такой механизм на законодательном уровне можно применять, чтобы отозвать местных депутатов, но в то же время вред, что он не распространяется на народные", - заявила Шуляк.
Однако она не уточнила, к какому количеству депутатов на местах применим императивный мандат.
По словам Шуляк, для подготовки списков депутатов областные организации получили дедлайн до конца этого года.
Справка: Императивный мандат – это правило, согласно которому депутат представительного органа власти связан приказами избирателей и в течение всей своей деятельности ответственен перед ними. При этом законодательно закреплена возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверие избирателей.
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