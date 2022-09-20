Об этом в эфире Еспресо рассказал житель Балаклеи на Харьковщине, который 46 дней был в застенке, Артем Ларченко.

"Забрали не в начале оккупации, а в конце. Перед самым освобождением. Провели обыск – загнали БТР, начали оружие искать, как они сказали. Потом начали по шкафам лазить, нашли фотографии там, где брат в военной форме, и потом говорят: поехали" , – сказал он.

Мужчина отметил, что россияне его выпустили 26 августа.

"Сначала привезли в райотдел, хотя возили по кругу, чтобы не понимал, куда везут. Говорили: "Завезем в Луганск или Донецк". Глаза завязали, мешок на голову надели. Когда уже в камеру попал, ребята сказали, где я нахожусь. 45 дней, которые я там просидел, никто не трогал, на допросы не вызывали.Только на 46-й день вызвали. Посадили, спросили: что ты здесь делаешь? Говорю, что брат служит. Спросили где. Сказал, что в Киеве. Они ответили, что им это неинтересно", - сказал Ларченко.

Он сказал, что россияне просили рассказать о том, кто остался в Балаклее из военнослужащих и ветеранов АТО.

"Сидели в камере от 5 до 8 человек. По-разному бывало. Неделю сидели, один парень 76 дней сидел из Шевченково. Были пожарные. Был парень, который занимался выборами и был в партии "Свобода". Его забрали. Еще сидел мужчина с родственниками-военными. Многих они просто отпускали, некоторых отвозили к последнему блокпосту и выбрасывали на подконтрольную Украине территорию", - отметил Ларченко.

Мужчина рассказал о пытках оккупантов.

"Они каждому свои вопросы задавали и держали людей, чтобы город запугивать. Некоторых били, некоторых током, некоторых дубинками полицейскими. У одного была трубка пластмассовая, если ударить несколько раз по одному месту – кожа расходилась. Тех, у кого синяки, они держали, пока синяки не сойдут, - потом выпускали, они могли первые два дня побить, а потом ждать, пока синяки пройдут. Кормили недоваренной кашей – утром и вечером давали без соли. Единственное, что мог быть "праздник" - если военные не доели и у них оставалось. Могли тарелку супа или чего-нибудь такого в обед забросить в камеру", - сказал житель Балаклеи.