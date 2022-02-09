"Некоторые заявления Запада напоминают 1938 год": Климкин отметил неготовность отключать РФ от SWIFT и посоветовал сосредоточиться на гарантиях от США, военной помощи и экономическом давлении

Об этом он сказал во время "Большого эфира Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"О санкциях заранее - такая концепция не работает сейчас на Западе. Санкции всегда после, причем долгие периоды и сложные дискуссии. Сейчас нет согласия, если будет масштабное вторжение, применить против России отключение SWIFT. Американцы предлагают выбить из транзакций в долларах, но с евро ЕС не хочет их выбить. Превентивных санкций действительно не будет, мы должны честно себе сказать", - отметил Климкин.



По его мнению, следует фокусироваться на необходимости политических гарантий.



"В первую очередь, американских. Я бы ссылался на увеличение в разы военной помощи, поскольку то, что самолеты садятся – это важно, но это одна десятая от того, что нужно. Ну и экономическое давление. Путин понимает, что вместе с Европой, он испугал и инвесторов – они не придут ни завтра, ни послезавтра”, – считает эксминистр.



Климкин добавил, что если Путин уведет войска от границ, они все равно не придут.



"Нужны политические гарантии инвесторам, об этом должны говорить с нашими партнерами. Действительно, ситуация такова, что мы не можем делать вид - бизнес как всегда. Мы должны понять, чем принципиально новым, мы можем исправить эту ситуацию. Мне кажется, что некоторые заявления Запада напоминают 1938 год: "Давайте избежим войны". Эта логика только дает пасы Путину, а он ее достаточно хорошо использует. Это США не касается, но в Европе такие настроения есть и мы должны об этом честно говорить", - подытожил ексглава МИД.

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